Governo do Amazonas é notificado pela Justiça para suspender atividades não-essenciais

Mais tarde, já no início da noite, o governo informou que cumprirá a decisão judicial, respeitando o entendimento do Ministério Público do Estado e do Judiciário, quanto à grave situação de emergência causada pela Covid-19. Ainda no texto informou que mantém diálogo com os representantes do comércio e serviços para discutir a adoção de medidas para compensar perdas econômicas.