Governo reabre 5 leitos de UTI no Into, mas ocupação permanece acima dos 90%

Dez unidades haviam sido desligadas no hospital em dezembro por falta de demanda

O Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) reabriu, nas últimas horas, cinco das dez UTIs que havia desligado em meados de dezembro por falta de demanda. Com isso, a capacidade de leitos de terapia intensiva da unidade de referência no tratamento da Covid-19 no estado subiu para 45.

Mesmo assim, a taxa de ocupação no hospital permanece acima dos 93%, com apenas três UTIs vagas. De quarta (27) para quinta-feira (28), seis leitos foram ocupados no local.

O Hospital Santa Juliana, que até a quarta tinha cinco UTIs disponíveis pelo SUS, não aparece mais no boletim como unidade com leitos à disposição da saúde pública, sejam ocupados ou vagos. Até o ano passado, dez UTIs eram contabilizadas no hospital.

Com isso, o total de leitos existentes pelo SUS em Rio Branco permanece em 55, contando com os 10 do Pronto-Socorro.

Ao todo, 70 pessoas em estado grave por Covid-19 ocupam UTIs no Acre, 59 delas em hospitais públicos.

