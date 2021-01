Governo reafirma compromisso de convocar aprovados do cadastro de reserva da PM

O governador Gladson Cameli declarou ao ContilNet neste fim de semana que a convocação dos aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar deverá mesmo ocorrer em fevereiro.

O chefe do executivo garantiu que a palavra está mantida. “Isso aí não tenha dúvidas que vamos cumprir a convocação dos aprovados”, ressaltou.

O recurso para convocação dos alunos foi garantido após a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA), pelos deputados da Assembleia Legislativa do Estado (DOE).

Em novembro do ano passado, os 450 aprovados acamparam por 6 dias em frente ao parlamento acreano cobrando a convocação

O motivo do protesto, é que o concurso deve vencer em fevereiro deste ano.

Concurso da PM

O concurso da PM-AC foi lançado em março de 2017, com 250 vagas para o cargo de soldado combatente no nível médio e técnico.

A convocação dos aprovados de forma imediata foi uma das promessas de governo durante a campanha eleitoral do governador. Em abril deste ano, 200 militares aprovados no concurso.

A validade do concurso da PM era de seis meses, a contar da divulgação do resultado final do certame que ocorreu em junho de 2018. Porém, o prazo foi prorrogado por mais dois anos no mesmo mês, menos de dez dias depois.

O concurso venceria neste ano, mas devido a pandemia de Covid-19 uma lei, aprovada pelo governador, em maio deste ano, suspendeu os prazos de validade de concursos públicos já homologados e em fase de convocação dos aprovados no estado, durante o período de calamidade.

