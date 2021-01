Grávida do quinto filho, influenciadora morre aos 36 anos

A influenciadora Emily Mitchell, que estava grávida do seu quinto filho, morreu dias antes do Natal

A influenciadora Emily Mitchell, que estava grávida do seu quinto filho, morreu dias antes do Natal. Segundo uma ‘vaquinha’ online que foi criada para ajudar a família, Emily estava tomando café quando “ficou sem resposta”.

“Em [apelido de Emily] estava tomando seu café da manhã com torradas quando de repente ela ficou sem resposta. Apesar da pronta atenção de seus filhos, marido, pai e outra equipe médica, todos os esforços valentes para ressuscitar foram malsucedidos. Ela voltou para casa para estar com o Senhor. Os médicos ainda estão trabalhando em respostas para sua família. Atualizaremos todos com respostas quando as recebermos”, explicou a página.

Emily e o filho não nascido, que se chamaria Joey, foram declarados mortos no mesmo dia. A causa da morte ainda não foi divulgada.

A família explicou que o dinheiro arrecadado será para a educação dos filhos [de Emily] no próximo ano [2021], bem como para os muitos custos que Joe e as crianças enfrentarão enquanto se adaptam à vida sem Emily”.

