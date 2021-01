Gretchen rebate comentários de que é velha e feia: ‘Cheirosa e boa de cama’

Em seu perfil no Instagram, Gretchen decidiu rebater diversas críticas de internautas que têm procurado seu atual marido, o saxofonista Esdras de Souza , para dizer que ele precisa “ter coragem” para estar casado com ela. A cantora e empresária não ficou nada satisfeita e soltou o verbo nos seus stories.

“As pessoas têm deixado uns comentários, já faz uns dois, três meses, no direct do meu marido, dizendo que ele tem que ter coragem de estar comigo. Eu vou concordar com vocês, vou mesmo. Porque veja bem, tem que ter coragem para ter uma mulher incrível que nem eu”, começou Gretchen.

“Gente, vocês não têm noção o que é todos os dias acordar do lado de uma mulher cheirosa, toda perfumada na Victoria’s Secret, toda linda, que quando ele acorda dá aquele sorriso. Se você não me acha linda o problema é seu, mas não é problema meu, que em acho maravilhosa, e nem do meu marido, que me acha incrível. Encho ele de atenção o dia inteiro, de miminho, faço as comidinhas do jeito que ele gosta, e sou boa de cama, meu bem. Tá? Porque eu me garanto”, continuou no vídeo. Edras não aparece no vídeo, mas Gretchen diz que ele está por perto e que concorda com tudo o que ela está dizendo.

Gretchen afirma ainda que, além de tudo isso, ainda é independente, empoderada e “dona do meu cartão de crédito”. “Falo três idiomas fluentes, sou formada em Letras… Gente, quem não quer uma mulher maravilhosa dessa?”, questiona.

Ela repete que concorda com os internautas sobre a coragem que Esdras precisa ter, em tom de ironia. “Às vezes um homem é tão pequeno, tão sem futuro, tão sem conteúdo que eu, uma mulher empoderada do jeito que eu sou, não quer um assim. É inútil ter um homem que não sabe nem o que falar para uma mulher incrível como eu”.

“Quem está falando que tem que ter coragem de estar comigo porque eu sou incrível, ótimo. Quem acha isso porque quer dizer que eu sou velha e feia, que eu casei um monte de vezes, para você só tem o meu desprezo e o meu bloqueio, e o dele pode ter certeza que será a mesma coisa”, finalizou Gretchen.

