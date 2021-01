Guardiola está de olho na contratação de Sergio Ramos, diz site

Treinador do Manchester City sonha em contar com o futebol do zagueiro

Sérgio Ramos pode ser facilmente considerado um dos melhores zagueiros do futebol mundial. E Pep Guardiola também deve achar isso. O treinador do Manchester City está de olho no fim do contrato do zagueirão do Real Madrid e sonha contar com o espanhol no time inglês.

O defensor do time merengue tem contrato até o final da atual temporada. E o espanhol, comandante do City, já monitora a situação do camisa 4. A informação é da ESPN Brasil. Mas o clube inglês não terá vida fácil para contar com o futebol de Sérgio Ramos. O Paris Saint-Germain, time de Neymar, e o Tottenham, de José Mourinho, com quem o zagueirão já trabalhou no Real, também estão de olho em reforçar suas zagas com o beque.

