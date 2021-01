Homem de 46 anos é a segunda vítima da covid-19 em 2021 na capital acreana

O rio-branquense W. F. W., de 46 anos, foi a segunda vítima do coronavírus no Acre em 2021. Ele deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) no dia 27 de dezembro e faleceu nesta sexta-feira (1º).

Outra morte também foi registrada no mesmo dia. Morador de Rio Branco, A. L. M., de 68 anos, deu entrada no dia 16 de dezembro no Into-AC.

Com isso, o total de óbitos em todo o estado chega a 798.

