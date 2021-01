Homem é morto a tiros enquanto estava sentado em cadeira na Baixada da Sobral

Luiz Carlos de Freitas Lima, de 41 anos, foi morto com quatro tiros na tarde deste sábado (30), na travessa Fares Fegalhi, no bairro Bahia Nova, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Luiz Carlos estava sentado em uma cadeira na esquina da rua que mora, quando foi surpreendido por um homem que chegou em uma bicicleta e efetuou vários tiros contra a vítima.

Luiz foi atingido por quatro disparos, sendo um na cabeça, um nas costas, um no braço e um no peito. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia criminal. O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede.

Nenhum suspeito foi preso pela polícia até o momento. O caso vai ser investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

