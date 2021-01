Homem morre no Hospital do Juruá após ser picado por cobra em Mâncio Lima

O Professor Áureo Rocha Cavalcante, 53 anos de idade, morador de Mâncio Lima, veio a óbito na manhã desta segunda-feira, 04, no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul.

Segundo informações, a morte foi em decorrência a uma picada de cobra. Amigos é familiares contam que o professor era uma pessoa muito querida por todos em Mâncio Lima.

Como Educador Físico, formou dezenas de times de futsal, voleibol e futebol de campo. Professor dinâmico, descontraído, disciplinado. foi sempre figura emblemática, os jogos escolares tinham a sua cara, não se satisfazia em não ter seus times na final dos jogos. Áureo deixa esposa, três filhos e dois netos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários