Homem perde R$ 127 mil em golpe de investimento no Instagram

O homem, de 24 anos, caiu em um golpe de investimento no Instagram e acabou perdendo R$ 127 mil; caso é investigado no Reino Unido

Jonathan Reuben, um contador de 21 anos do Reino Unido, perdeu mais de R$ 127,3 mil após levar um golpe no Instagram. Segundo ele, um perfil que ensinava como”ganhar dinheiro fácil”, de um outro homem de 21 anos, induzia usuários da rede social a apostarem em um esquema de investimento em moedas estrangeiras.

À BBC, Reuben afirmou que seguia o usuário pela atratividade de fazer dinheiro rapidamente . “Eu estava seguindo esse cara no Instagram e ele sempre posta o carro dele, um Maserati dourado, dizendo que é rico e que enriqueceu sozinho”. Segundo ele, os investimentos foram aumentando com o passar do tempo.

“Primeiro investi mil libras (cerca de R$ 7,49 mil) e, depois que vi que estava ganhando dinheiro, depositei um pouco mais e mais. No fim, perdi 17 mil libras (cerca de R$ 127,3 mil)” disse o homem.

Caso é investigado pela polícia e Facebook

O suposto golpist a, Gurvin Singh, vendia a ideia de que teria enriquecido investindo no câmbio de moedas estrangeiras. Com o investimento de outros usuários, Singh afirmava que replicaria o valor a cada negócio que fizesse. A promessa de lucros praticamente imediatos atraiu Reuben, já que Gurvin se encarregaria de fazer todo o “trabalho”.

