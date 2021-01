Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta

Subjugação jamais!

Data estelar: Mercúrio ingressa em Aquário, Vênus em Capricórnio; Lua míngua em Escorpião.

Dizem que o paladar não retrocede, que quando nós experimentamos algo de sabor sublime, muito melhor do que tudo que até então tivéssemos degustado, fica impossível regredir e continuar se conformando com o que antes apreciávamos. Pois, com as experiências mentais acontece a mesma coisa, a partir do momento em que nosso entendimento se amplia e fazemos conexões da realidade antes sequer imaginadas, não haveria como retroceder para nos acomodarmos no entendimento anterior, mais estreito e limitado. Essa é tua vantagem neste momento obscuro da política mundial, porque, apesar de ela investir na volta da escravidão, agora com formas modernas de execução, nossas almas já experimentaram a liberdade e, por isso, não serão subjugadas jamais.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Chegou a hora de abrir as comportas para que os recursos viabilizem os projetos. Sem isso, tudo continuará em frente, mas começará a murchar. Este é o momento em que se torna necessário fazer os investimentos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As coisas podem ficar um ponto tensas demais nas próximas semanas, mas isso acontece porque falta ação e sobra imaginação. Para equilibrar o jogo, você precisa se atrever a agir com mais frequência do que o normal.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O que você gostaria de fazer não pode ser feito agora. Até poderia, mas o custo seria maior do que a recompensa, o crime não compensaria. Talvez tudo isso seja uma oportunidade para você refletir melhor.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As pessoas não se reúnem e entendem naturalmente, precisa acontecer algo que as choque e faça elas se unirem. Não deveria ser assim, porém, as coisas são como são e será necessário você se ater à realidade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Muito para fazer e pouca ajuda, se acostume com isso, porque esse é o desafio que você vem experimentando há alguns meses, e não tem data para acabar. Isso não é algo negativo, pois, destaca tudo que você é capaz de fazer.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As diferenças de opinião ficam mais marcantes do que o normal, e isso pode ser uma oportunidade de colocar tudo em pratos limpos. Sempre haverá a possibilidade de as discussões terminarem em impasse. Procure evitar isso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Chegou a hora de enfrentar os perrengues e remover obstáculos. Com certeza, isso não poderia ser feito num clima de paz e harmonia, porém, tampouco seria o caso de aprofundar os desentendimentos. Isso não é necessário.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há muito assunto que precisa ser refletido com sinceridade e coração aberto, porque apesar de sua alma se sentir desafiada ao enfrentamento, neste momento isso não seria vantajoso para você. Ganhe tempo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Faça algo novo e diferente do habitual, coloque toda sua energia num sentido produtivo, para que do nada surja algo muito importante. É assim que a criatividade funciona, do nada surge algo que impressiona.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A força de vontade pode tudo, é capaz de superar as mais severas limitações e seguir em frente. Porém, não acontece nada disso de forma automática, você precisa adotar uma resolução e se ater a ela na prática.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Viver em paz e harmonia é um nobre objetivo a ser conquistado, porque não virá de mão beijada, com certeza. Essa conquista não será feita na porrada, mas nos diálogos francos e sinceros que virão depois dessa.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A solução dos perrengues não será encontrada desviando o assunto ou fingindo que não é com você. A solução será encontrada no enfrentamento dos assuntos difíceis. Enfrentamento, porém, não é confronto.

