Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para seu signo nesta quarta

Não há “outros” para culpar

Data estelar: Marte e Urano em conjunção; Lua Vazia até 15h57 HB, quando ingressa em Touro e completa o quarto crescente.

A bestialidade que te torna uma presença violenta, tanto quanto a divindade que torna tua alma amorosa e cheia de vontade de servir ao bem-estar do mundo, as duas orientações convivem em teu coração, e o silêncio desesperado de teus dilemas se nutre desse paradoxo. Tua humanidade se desenvolve na mesma medida em que administres com destreza esse cabo de guerra que despedaça teu coração. Se desprezas a violência de certos grupos humanos, então te dedica com afinco a transmutar tua própria brutalidade no ouro luminoso de aceitar que tua presença seja unificada a tudo que acontece no mundo. Não há “outros” para culpar, somos todos únicos, originais e individuais, porém, acima disso, somos todos humanos, integramos o mesmo reino da natureza.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Chegou a hora de ordenar da forma mais detalhada possível o andamento de tudo, porque a partir deste momento as coisas hão de se sujeitar a um planejamento meticuloso. Só essa ordem vai garantir bons resultados.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Será impossível esperar para ver o que ocorre, os acontecimentos se precipitaram e você precisa tomar algumas iniciativas para, não apenas colocar ordem, como também aproveitar a onda e emplacar seus interesses. Aí sim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A vida é mistério, esta é uma afirmação verdadeira que não adianta relativizar, porque apesar de poder se entender isso de maneiras diferentes, afeta da mesma maneira a todas as pessoas, que são frágeis diante disso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Só tem essas pessoas disponíveis, por isso, de pouco adianta você lutar contra o inevitável, será com elas mesmas que você deverá continuar em frente com seus planos. Com o tempo, você terá mais apreço por elas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É hora de você se atrever a fazer tudo diferente do que um dia deu certo, porque o passado não se repetirá, você precisa aceitar que aquilo que está em andamento colocou seus pés num território completamente desconhecido.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É insuficiente ter ótimas ideias, porque isso serve apenas para garantir entusiasmo e, na pior das hipóteses, alimentar a vaidade. Boas ideias, para ser confirmadas, precisam se transformar em práticas e em realizações.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Faça todas as manobras necessárias para garantir aproximação aos seus interesses. Neste momento, evite o comedimento, é preferível você pecar pelo exagero do que tentar manter tudo dentro da ordem. Não há ordem agora.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As críticas que você recebe, e tudo que as pessoas parecem fazer para contrariar sua postura, tudo isso e muito mais precisa ser recebido com a alma aberta, porque são representações de algo que há de ser aprendido.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O longo caminho que se abre na sua frente requererá o investimento de muita criatividade, além do tradicional esforço cotidiano de realização. É tudo muito novo, mas tudo muito interessante também.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Será insuficiente você continuar no caminho que já está consolidado e bem administrado, pois, a partir deste momento sua alma recebe um chamado criativo, para se envolver em novas “encrencas”. Tudo criativo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O lugar de conforto e segurança a que você se acostumou não brinda mais com essas virtudes. É necessário partir para a longa viagem mental e emocional de encontrar um novo ambiente, com novas pessoas para isso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Planeje, organize, gaste tempo para deixar tudo ordenado, porque isso facilitará todo o trabalho que vem vindo por aí. Uma coisa é fundamental, você superar o susto inicial e se dedicar com afinco ao planejamento.

