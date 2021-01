Horóscopo do dia: veja a previsão deste sábado para seu signo

ÁRIES

A Lua reforça que o momento é bom para trabalhar. Ótimo dia para as atividades físicas. Você conseguirá construir relacionamentos mais seguros.

A preguiça vai tomar conta do seu astral. Dificuldade para relaxar como gostaria. Na paquera, aposte em atividades prazerosas para conquistar.

Nesse dia, o seu desejo de contactar os amigos irá aumentar. Enviar uma mensagem pode te ajudar a relaxar. Pegue leve com o seu parceiro.

Hoje a Lua traz muita positividade. Chance de fazer bons negócios no trabalho. Assistir um filme juntinho pode ser uma boa opção com o par.

Afaste as preocupações de sua cabeça. Na paquera, utilize a sua libido que estará em alta. Na saúde, as atividades físicas exigem cautela.

Dia para dedicar a mente. Problemas no campo financeiro podem surgir. Não se irrite demais com isso. Busque curtir um tempo com o par.

LIBRA