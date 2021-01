Horóscopo do dia: veja as previsões para seu signo nesta quarta-feira

ÁRIES

Um bom dia para apostar em novas parcerias profissionais. Problemas com a justiça poderão ser resolvidos. Se livre de intrigas no relacionamento.

O contato com os familiares pode trazer boas energias. Utilize a criatividade para conquistar seus objetivos. Dedique um tempo ao seu par.

Controle seu temperamento. Foque na autoconfiança para tomar boas decisões. Na paquera, conversar bastante pode aumentar as suas chances.

É um bom momento para escutar e aceitar conselhos. Manter a harmonia no amor pode te ajudar a encontrar soluções desejadas para a vida.

Na rotina, chance de surgir problemas nas relações e na profissão. Planos ou metas podem não dar muito certo. Direcione esforços para as finanças.

No trabalho, a tendência é positiva. Bom momento para apostar em um novo emprego. Fique tranquilo e aproveite momentos íntimos com seu par.

O astral indica que uma mágoa pode ser curada hoje. Cuidado com relações tóxicas. Tenha uma atitude receptiva e sincera com seu par.

Cautela com desentendimentos. Busque expor o seu ponto de vista com tranquilidade. Na paquera, uma conversa despretensiosa pode gerar frutos.

SAGITÁRIO

Não deixe frustrações te abalarem. Foque na persistência para alcançar seus objetivos. No romance, a Lua aponta que pode surgir uma noite agradável.

Disposição forte no trabalho. Cuidado com possíveis tensões nas finanças. Na vida doméstica, o relacionamento fica em um clima positivo.

AQUÁRIO

Buque ser mais paciente hoje. Contato com oportunidades para o futuro pode surgir. A insatisfação no relacionamento pode ser resolvida com sinceridade.

PEIXES