Horóscopo do sexo: veja as previsões de cada signo em janeiro

Grandes expectativas na vida sexual em 2021? Confira as previsões astrológicas e os dias mais quentes de cada signo no primeiro mês do ano

Adeus, ano velho; feliz Ano-Novo. Chegou, enfim, o tão esperado 2021. E com ele tantas expectativas: trabalho, vida social, família e, é claro, sexo. Após um 2020 turbulento e cheio de incertezas para tantos, todas as fichas estão sendo apostadas no ano que chegou – seja para arranjar um(a) novo(a) crush ou apimentar o relacionamento. Confira as previsões da astróloga Flávia Dias para o mês de janeiro no âmbito sexual:

Os planetas da sedução e do impulso sexual, Vênus e Marte, farão um belo aspecto no céu em janeiro, entre os dias 3 e 16, favorecendo as experiências amorosas e sexuais. A boa sintonia entre os dois no início do mês, em signos do elemento Fogo, facilita as conquistas amorosas e o contato sexual de forma muito rápida e espontânea.

A energia começa a mudar no dia 6, com o ingresso de Marte em Touro, depois de seis meses no signo de Áries. Na mesma semana, no dia 8, Vênus sai de Sagitário e entra em Capricórnio, mudando de vez a energia entre os casais. Touro e Capricórnio pertencem ao elemento Terra e se comportam de forma mais tradicional na arte da sedução. Com eles, a conquista se dá aos poucos, e os desejos não são revelados de imediato.

Marte e Vênus também farão um aspecto benéfico com Urano boa parte do mês, entre os dias 10 e 29. Isso poderá chacoalhar as relações que estão na sua zona de conforto e sempre repetem o mesmo enredo na cama. Esse é um bom aspecto para renovar a relação com o parceiro na intimidade, sem comprometer a qualidade. Seja diferente, mas não tão explícito; aja com cortesia e evite situações embaraçosas.

Em signos de Terra, a sensualidade ganha força, por isso se deve investir no estímulo dos cinco sentidos:

Ambiente confortável;

Selecione uma trilha sonora romântica;

Não se descuide do visual;

Use um perfume agradável;

Escolha uma bebida especial;

Beije e toque muito o corpo do parceiro;

Áries

A primeira semana ainda será favorável para os arianos viverem livremente os seus desejos sexuais. Depois desse período, o clima fica mais sério e você poderá se sentir cobrado pelo(a) parceiro(a). Independente de estar em uma relação estável ou não, planeje uma noite romântica nos mínimos detalhes. Isso pode ser bem estimulante, já que Áries terá que espe

rar o momento adequado para o sexo.

Dias favoráveis: 2, 9 e 18

Touro

A vida sexual do taurino estará bem movimentada com o ingresso de Marte em seu signo, onde se encontrará com Urano a partir do dia 10. Esse aspecto despertará a sua libido e o interesse em novas experiências entre quatro paredes. Tome a iniciativa e surpreenda o parceiro com novas posições na cama e lugares inusitados na hora do sexo. Touro tem dificuldade em quebrar a rotina, não perca essa oportunidade de renovação.

Dias favoráveis: 3, 11 e 12, 30

Gêmeos

Uma das habilidades do geminiano é saber usar as mãos com destreza. Agora é o momento de usá-la para dar prazer ao parceiro. Inicie com uma massagem sensual e excitante para desligar a cabeça das preocupações. Escolha um creme ou óleo com perfumes que estimulem a libido. Aromas como o ylang ylang deixam o corpo mais sensível ao toque. Já a lavanda ajuda a relaxar e a sintonizar a mente na vibração certa para o ato sexual.

Dias favoráveis: 5, 23 e 25

Câncer

O canceriano estará fechado para o sexo casual. Estará focado em encontros que tenham futuro, que vão além da cama. Quer garantias emocionais e não perder tempo com aventuras. Para quem está em uma relação estável, o momento pode ser de renovação da vida íntima. Com a reformulação de propósitos dentro da relação, a área sexual tende a ter um novo brilho.

Dias favoráveis: 8, 16 e 17, 26

Leão

Divertimento e prazeres fáceis para o leonino até o dia 8. Com a transição de Marte e Vênus para signos de Terra, a tendência é que o seu controle de qualidade fique mais apurado, assim como o parceiro mais exigente, demandando mais investimentos a dois para as coisas rolarem. Foque nos detalhes, traga o brilho leonino para a hora do sexo: uma boa bebida, um perfume agradável, uma roupa sexy. Não tem afrodisíaco mais eficiente do que se sentir seguro da sua sexualidade.

Dias favoráveis: 2, 9 e 18

Virgem

Fazer tudo sempre igual pode levar ao aperfeiçoamento, mas, quando se trata de sexo, essa regra tem que ser quebrada às vezes. Este é o momento de deixar de lado alguns tabus e investir no seu prazer sexual. Comece explorando o seu corpo, despertando novas sensações. Depois explore novos pontos do corpo do parceiro. Você pode usar para isso acessórios como penas e géis térmicos pelo corpo para ativar a libido.

Dias favoráveis: 3, 11 e 12, 30

Libra

Neste mês a tendência é que o seu prazer esteja associado à sensação de segurança emocional. Se a relação com o parceiro não estiver sólida, terá dificuldades de chegar ao clímax. Para despertar a sua libido, é necessário que o ambiente seja bonito e harmonioso, assim como o outro deve agir de forma gentil, evitando atitudes impulsivas. Uma dica é investir nas preliminares sem pressa. Dançar com o corpo coladinho ao do parceiro pode ser um bom início.

Dias favoráveis: 5, 23 e 25

Escorpião

Uma vida sexual morna não atrai o escorpiano, que precisa de emoções e intensidade entre quatro paredes. Esse período favorece que olhe de forma pragmática para essa área e encontre saídas criativas para aquecer a vida a dois. Quem está solteiro poderá passar por experiências bem excitantes sexualmente, pois estará atraindo parceiros mais ousados para sua vida.

Dias favoráveis: 8, 16 e 17, 26

Sagitário

Até o dia 8 a vida sexual do sagitariano estará agitada. Depois a tendência é que gaste mais a sua libido com os compromissos diários do que com o sexo. Para que não fique tudo muito monótono e sem graça, reserve um tempo para ter diversão de qualidade, com quem realmente lhe interessa. O momento pede que você valorize e invista em quem desperta os seus desejos. Entre quatro paredes vale mais a qualidade do que a quantidade.

Dias favoráveis: 2, 9 e 18

Capricórnio

Período movimentado sexualmente para os capricornianos. Vênus de passagem pelo seu signo lhe dá um charme especial, ajudando a atrair quem você deseja. Esse planeta bem alinhado com Marte aumenta sua autoconfiança e estimula a sua criatividade na hora do sexo. Além de facilitar que se sinta mais seguro para sair do tradicional e propor novas formas de prazer.

Dias favoráveis: 3, 11 e 12, 30

Aquário

O aquariano gosta de viver os prazeres sem muito envolvimento afetivo. Porém, neste mês, dará preferência a parceiros comprometidos emocionalmente, com o qual tenha uma sintonia de alma. Isso poderá influenciar na sua libido e preferências sexuais. O diferente para aquário na hora do sexo pode ser o convencional para a maioria das pessoas. Aposte no contato visual, no afeto e nas posições tradicionais na cama.

Dias favoráveis: 5, 23 e 25

Peixes

De natureza sonhadora e emocional, Peixes será desafiado a olhar para suas relações de forma realista. Entender quais são as necessidades sexuais do seu parceiro e tomar a iniciativa de satisfazê-las. Saia da passividade e exerça o seu romantismo: beije profundamente, elogie, seduza, crie um cenário erótico que surpreenda o parceiro. Demonstre concretamente os seus desejos, isso já será um ótimo afrodisíaco.

Dias favoráveis: 8, 16 e 17, 26

