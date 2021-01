Hospital de Campanha de Rio Branco terá área verde com jardins

Homens já estão trabalhando para a construção do espaço verde no hospital

Hospitais são ambientes que procuramos quando estamos doentes. Agulhas, o cheiro de álcool, a espera, o tempo longe de casa e da família, tudo faz parte da rotina, mas que em 90% dos casos, trazem ao paciente desconforto e outros problemas como estresse e ansiedade, podendo prolongar a estadia e influenciar no resultado do tratamento.

Pensando em amenizar as carências psicológicas, físicas e emocionais dos usuários que estão em tratamento contra o coronavírus, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), está construindo um espaço verde humanizado no hospital de campanha localizado no Instituto de Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into-AC).

“Nós estivemos aqui uns dias atrás, ouvimos a necessidade dos pacientes e decidimos construir esse espaço. A ideia é ajudá-los no tratamento com um lugar onde possam caminhar, fazer fisioterapia, pegar sol e diminuir a pressão de estarem isolados, saindo um pouco do estresse causado pelo ambiente hospitalar e lhes proporcionando um ambiente mais verde, com mais conforto”, explicou o secretário da pasta, Ítalo Medeiros.

Ainda segundo Medeiros, o novo espaço do hospital de campanha terá uma junção de jardins com circuito de calçadas, área para orações e espaço destinado ao banho de sol. A importância de áreas verdes em ambientes hospitalares foi descoberta ainda durante o século 20, quando estudos qualificaram as unidades de saúde como estressantes, destacando a necessidade de espaços que supram carências emocionais e psicológicas dos pacientes.

Em conversa com o secretário, a enfermeira Lorena destaca a importância do espaço Foto: Jean Lopes/ Seinfra”Aqui no hospital de traumatologia e campanha, a maioria dos pacientes são os que estão em tratamento para o Covid. Estão longe da família, ficam isolados, lidam com o medo e a solidão. Esse espaço é muito importante para amenizar o sofrimento dessas pessoas e ajuda no tratamento com lugar adequado pra caminhar e receber banho de sol. Com certeza trará benefícios significativos aos pacientes”, disse a enfermeira, Lorena Elizabeth Rojas Seguel.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários