Idosa violenta chega em aniversário destruindo festa do ex-marido

Durante a comemoração de aniversário, um homem de 37 anos foi agredido e teve os objetos de casa destruídos pela ex-esposa de 60 anos no bairro Tancredo Neves, região Leste da capital de Rondônia. A mãe dele de 61 anos também foi espancada. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (08).

Relatos da polícia dão conta de que a vítima estava na residência com familiares festejando o aniversário e em determinado momento a acusada chegou furiosa destruindo tudo que tinha na frente.

Em seguida, a mulher passou a agredir o ex-marido e quando a mãe dele tentou ajudar também foi agredida com tapas no rosto. No instante em que a PM foi chamada a mulher fugiu do local.

O homem disse que está separado há cinco anos da ex, mas ela sempre o procura para agredi-lo.

