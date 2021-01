Instituto São José publica edital com vagas para ensino fundamental e médio

As inscrições serão feitas via internet e o sorteio será acompanhado em uma live no Facebook

Pelo terceiro ano consecutivo, o colégio Instituto São José, mantido pela Congregação Servas de Maria Reparadoras em Rio Branco, em parceria com o Governo do Estado, lança um edital com sorteio de vagas para alunos do ensino fundamental e médio.

Atendendo desde o primeiro ano até a terceira série do ensino médio, o colégio tem uma grande procura por parte da população.

A oferta por sorteio, de acordo com a diretora pedagógica Silvia Estela, busca contemplar de forma mais abrangente os interessados.

Por conta da pandemia do coronavírus, as inscrições serão feitas via internet, a partir do dia 18 de janeiro, e o sorteio será acompanhado em uma live no Youtube.

EDITAL SORTEIO 2021

LINK PARA INSCRIÇÕES: http://inscricao.csmracre.com.br

LINK PARA SORTEIO: https://www.youtube.com/channel/UCavmywsWUE80dJqKM-azAUA

