Internauta acusa Zé Felipe e Virgínia de golpe e verdade sobre o casal vem à tona

Deu ruim para Zé Felipe e Virgínia Fonseca! Após esnobarem fã e relato chocante vir à tona, o casal, que que espera a primeira filha após boatos de traição com Gusttavo Lima, foi acusado de aplicar golpe sobre internauta e roubar o nome do seu user do Instagram à força.

Uma internauta entrou em contato com uma página de fofoca no Instagram e expôs um golpe de sofreu de Zé Felipe e Virgínia Fonseca, que roubaram o nome do seu user do Instagram para colocar no perfil de sua primeira filha, que ainda nem nasceu.

Segundo a seguidora, o casal não deu explicações, entrou em contato com o Instagram e conseguiu “roubar” seu nome e alterar seu perfil:

“A belíssima está grávida e a filha vai se chamar Maria Alice. Eu fiz o perfil @mariaalice faz muito tempo e perdi a senha faz anos. Muuuita gente me pedia e eu fiz de tudo para recuperar com o Instagram. Tentei até Reclame Aqui e naaada”, começou o relato.

“Até que um dia desses me avisaram que meu insta já era. Eles entraram na minha conta, mudaram o @mariaalice para @__mariaalice_ e pegaram para eles a MINHA conta!!! Já reclamei com Deus e o mundo e vou notificar o Instagram. Passada como esse povo passa por cima das regras para conseguir o que quer!”, disparou a seguidora.

Após o relato, que movimentou a internet e deu fama de egoístas à Zé Felipe e Virgínia Fonseca, o casal não se pronunciou sobre o assunto, assim como não houveram alterações no nome de usuário da filha Maria Alice e a internauta em questão.

Segundo o relato, ela teria pedido uma foto com os dois, mas foi negada de forma ríspida.

A revolta da garota se deve ao fato do casal passar uma imagem humilde em suas redes sociais, o que de acordo com ela não condiz com a realidade:

“Ficamos na porta da van, pedimos uma foto e eles falaram ‘Estamos atrasados’ e fecharam a porta e foram embora, tipo assim mostram ser super humildes, mostram ser apaixonados pelos fãs e quando estão na frente dos fãs é desse jeito”, contou ela.

No vídeo em questão a jovem também ressalta que essa não é a primeira vez que os dois têm atitudes do tipo e relembrou outro episódio:

“E não é o primeiro caso, né? Eu já vi uma menina que um vez foi tentar ir no salão de beleza pra tirar uma foto com ela (Virgínia) e ela não deixou a menina entrar, a menina ficou lá fora esperando e não conseguiu tirar a foto”, completou.

Veja o vídeo a seguir:

