Internauta pede vacina no ‘rabão’ e Butantan responde: ‘Aplicação é no braço, ok?’

Repercute nas redes sociais um esclarecimento do perfil no Twitter do Instituto Butantan sobre a CoronaVac, vacina contra a Covid-19 produzida em parceria com a farmacêutica chinesa SinoVac, diante de um pedido peculiar de uma internauta, que queria tomar logo a dose no “rabão”. O Butantan então a tranquilizou quanto à demora, explicando que a expectativa é que a vacinação ocorra ainda neste mês, mas comentou que a aplicação pode não sair conforme ela esperava, pois “é no braço”.

No Twitter, ainda circulam memes sobre a aplicação da vacina contra Covid-19 ser no bumbum, o que agora, porém, já é uma hipótese descartada — pelo menos, com relação à CoronaVac. Internautas comemoram os resultados positivos das pesquisas do Butantan por meio de postagens com a hashtag #vemvacina, que entrou nos assuntos mais comentados do microblog no Brasil.

