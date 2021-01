Into tem apenas três UTIs disponíveis; no Juruá, todos os leitos estão ocupados

Taxa de ocupação na maior unidade de tratamento da pandemia no Acre passa dos 92%

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) tem apenas três leitos de UTI vagos para tratamento de pacientes graves da Covid-19. A informação foi divulgada pelo governo nesta segunda-feira (18) por meio do Boletim de Assistência à Saúde.

A taxa de ocupação no hospital de referência para a pandemia é de 92,5%.

Em Rio Branco, ainda restam oito leitos vagos no Pronto-Socorro e quatro no Hospital Santa Juliana, ambos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

No Hospital Regional do Juruá, localizado em Cruzeiro do Sul, o setor de UTI colapsou, não restando mais vagas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários