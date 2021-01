Jarude diz que vitória de N Lima só ocorreu por barganha: “Cargos em troca de votos”

O vereador Emerson Jarude (MDB) concedeu uma entrevista ao ContilNet logo após a eleição da Mesa Diretorada Câmara Municipal de Rio Branco e lamentou a derrota na eleição que concorria como presidente. O vereador N Lima foi o eleito, com 12 votos. Jarude obteve quatro votos.

O parlamentar disse que a vitória de N Lima não foi totalmente limpa e houve interferência de interlocutores do governo. “Eu lamento que o governo do Estado do Acre tenha usado barganha para levar as eleições na Câmara. Houve utilização da máquina pública. Alguns cargos em troca de votos”, declarou.

No entanto, Jarude elogiou a postura do prefeito Tião Bocalom (Progressistas) que não interferiu no processo democrático das eleições no parlamento mirim. “Parabenizo o prefeito que não colocou a máquina pública nesse processo. Além disso, se colocou à disposição para servir a população”, ponderou.

O emedebista agradeceu os quatro votos obtidos na eleição da mesa da casa legislativa, bem como, desejou sucesso ao novo presidente do parlamento, vereador N Lima (Progressistas).

