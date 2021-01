Jesus se diz “cansado de não estar em 1º lugar” e torcida do Flamengo reage

O terceiro lugar do Benfica no Campeonato Português, com 28 pontos somados em 12 jogos, não está sendo o suficiente para o técnico

O terceiro lugar do Benfica no Campeonato Português, com 28 pontos somados em 12 jogos, não está sendo o suficiente para Jorge Jesus. Na última segunda-feira (4/1), o time empatou em 1 x 1 com o Santa Clara, perdendo uma posição, e o treinador desabafou em entrevista.

“Se contabilizarmos os últimos cinco jogos, ganhamos quatro e empatamos um. Portanto a equipe não pode estar tranquila. Mas não estou satisfeito. Nada, zero. Estou cansado de não estar em primeiro. Nas primeiras cinco rodadas estávamos em primeiro, agora estou cansado de não estar”, disse Jesus. Leia mais no METRÓPOLES, clique AQUI!

