Jogador brasileiro sofre parada cardíaca em jogo e morre em Portugal

Na manhã desta quarta-feira (7), o FC Alverca Futebol de Portugal informou a morte do jogador Alex Apolinário, que sofreu um parada cardíaca e caiu durante jogo contra o Almeirim.

Na ocasião, o atleta brasileiro foi reanimado ainda no campo e transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira, onde veio a falecer.

O clube português divulgou um nota comentando o assunto:

“O FC Alverca Futebol SAD e o FC Alverca comunicam. Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã. O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário a seus familiares. Neste momento de luto todas as atividades do FC Alverca estão canceladas.”

Ainda não há informações sobre o velório e enterro do brasileiro.

