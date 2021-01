Jogador sofre acidente com fogos e é internado com queimaduras no rosto

O jogador Omar Elabdellaoui , do Galatasaray, sofreu um acidente com fogos de artifício durante o Réveillon. O lateral-direito norueguês teve queimaduras no rosto e ferimentos nos olhos. Por conta do ocorrido, o atleta foi encaminhado a um hospital e está internado , mas ainda não há informações mais detalhadas sobre a gravidade das lesões.

O Galatasaray emitiu uma nota e citou que “os danos aos olhos do jogador, que tem queimaduras no rosto, serão entendidos após novos exames”.

De acordo com informações do jornal “Marca”, da Espanha, Omar recebeu a visita do técnico do clube turco, Fatih Terim, e também do companheiro de equipe, Arda Turan. Ainda não há previsão de quando o jogador receberá alta.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários