Jojo Todynho mandou foto nua no grupo da família: “Foi uma baixaria”

Ganhadora de A Fazenda contou sobre momento inusitado no programa Hora do Faro deste domingo

Ganhadora da última edição de A Fazenda, a cantora Jojo Todynho revelou que já mandou uma foto nua no grupo da família no WhatsApp. Durante participação no programa Hora do Faro neste domingo (24), a ex-peoa explicou como tudo aconteceu.

“A foto estava no WhatsApp e fui compartilhar com outro, aí sem querer mandei no grupo da família. Foi uma baixaria”, disse.

Segundo ela, o clique causou o maior alvoroço. Até mesmo a avó da funkeira se pronunciou: “Misericórdia, vou orar”, relembrou Jojo, aos risos.

Durante o programa, ela também avaliou a sua trajetória no reality show da Record. “Achei que eu estava cancelada na Fazenda. Sou muito difícil de lidar e entendo isso. Agora as pessoas corem atrás de mim no mercado. O pessoal me aplaudindo, eu fiquei em choque”, afirmou.

