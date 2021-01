Jovem leva facada no pescoço de ex-marido ao sair de casa para visitar namorada

O jovem Eduardo Sampaio de Souza, 25 anos, foi esfaqueado no pescoço, na noite desta terça-feira (12), na rua Baguari, no Bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o rapaz estava caminhando em via pública em direção da casa da própria namorada, quando foi surpreendido pelo ex-marido da jovem, que discutiu com Eduardo e desferiu uma facada no pescoço da vítima. Após a ação, o agressor fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros a Eduardo, que por pouco não teve a veia jugular cortada durante a discussão e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local e tentou procurar pelo autor do crime, mas ele não foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

