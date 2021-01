Jovem descobre que prima era amante do marido e ainda leva surra

Depois de flagrar mensagens comprometedoras da prima no celular do marido, uma jovem de 21 anos acabou agredida nesta terça-feira (05) em um apartamento no bairro Agenor de Carvalho, em Porto Velho (RO). A autora do espancamento fugiu.

O Rondoniaovivo obteve informações junto a ocorrência policial que a vítima teria pego mensagens no celular do marido e descoberto que estaria sendo traída. Para a surpresa dela, a suposta amante seria a própria prima dela.

A jovem revoltada teria telefonado para a prima afim de tomar satisfação. As duas discutiram de forma acalorada por telefone.

Não satisfeita, a suposta amante foi até o apartamento da prima e ainda a espancou com tapas, arranhões e puxões de cabelo.

A vítima acionou a Polícia Militar, mas a agressora fugiu em uma motocicleta. A ocorrência foi registrada como lesão corporal.

