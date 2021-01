Jovem é baleado na frente de comércio no ramal da Judia

O jovem Alisson Aragão de Almeida, 18 anos, foi ferido com um tiro na noite desta sexta-feira (22), no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim 1, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da família, o jovem estava parada em frente a um comércio, quando foi surpreendido por um homem que estava em uma motocicleta, que sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra Alisson, sendo que apenas um tiro pegou nas nádegas da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros a vítima que encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é gravíssimo.

Segundo uma médica do Samu, o projétil entrou pelas nádegas da vítima, percorreu até o abdômen e perfurou a barriga deixando as vísceras expostas. O jovem foi estabilizado e levado até a sala de trauma e depois para o centro cirúrgico.

A Polícia Militar colheu as informações e tentou procurar pelo autor do crime, que, até o momento, não foi preso. A motivação do crime é desconhecida pela polícia.

O caso está sendo investigado por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

