Kelly Kley: aniversariantes, férias e show do Alexandre Pires no Acre; confira

GLAMOUR

Abrindo a coluna, a empresaria Lorena Leite esbanjando beleza e elegância em sua recente viagem a Balneário Camboriú.

SERRA DO DIVISOR

A jornalista Wania Pinheiro aproveitou as belezas do Juruá. Nesta foto, Wania na cachoeira da Serra do Divisor, em Mâncio Lima.

NIVER

Quem trocou de idade no dia 21 de janeiro foi a socióloga Edimara Menezes. A coluna registra e a parabeniza.

CEARÁ

O teacher João Romário tirando merecidas férias no Nordeste.

PORTO DE GALINHAS

O empresário Kaleb Costa tirou uns dias para curtir a bela Porto de Galinhas e renovar as energias.

FÉRIAS

O casal Laura Ferraz e João Tota Filho, está de férias curtindo as belezas e praias do nordeste brasileiro. Na foto, o casal na Praia de Coqueirinho, Paraíba.

VINÍCOLAS

A jornalista Mirla Miranda e seu esposo, o arquiteto Hebert Costa, estão em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, e aproveitaram para conhecer a Vinícola, Lidio Carraro, de conceito purista e excelência do vinho brasileiro.

ALEXANDRE PIRES

A empresa DESTAK Promoções informa que a partir da noticia da liberação da vacinação para conter o coronavirus, reabriu em definitivo as vendas de ingressos para o show do cantor Alexandre Pires.

Caso o show seja remarcado, em função da permanência das medidas para contenção da Pandemia do Coronavirus ou atraso no Período da Campanha de Vacinação ou por impedimento das autoridades sanitárias, os antigos e novos ingressos permanecerão válidos para uma nova data, não cabendo reembolso.

Por enquanto, fique em casa, evite aglomerações, use máscara, mantenha o distanciamento social e use álcool em gel nas mãos, para quando tudo isso passar comemorarmos juntos a vitória nesse super Baile do Nêgo Véio 2.

DICA : Como se vestir bem

Você fica cheia de dúvidas quando tem que escolher uma roupa para sair? Não sabe ao certo como combinar as peças que tem no guarda-roupas ou tem medo de arriscar uma combinação diferente? Se vestir bem não requer muitas regras, mas existem algumas dicas que te ajudam a ficar de bem com a moda. Quer ver? Anota essas seis dicas para você arrasar!

Confira 6 dicas para você se vestir bem

Conheça o seu corpo

A primeira coisa é você ter consciência do seu corpo, saber com clareza seus pontos fortes e o que quer disfarçar, para saber o que valorizar na hora de se vestir.

*Mulheres baixinhas, devem investir em roupas bem ajustadas e que ressaltem as linhas do corpo.

*As que estão acima do peso, precisam valorizar o colo, marcar a cintura e usar peças do tamanho correto.

*Quem tem quadril largo, deve apostar em blusas e acessórios que ressaltem a parte superior do corpo.

*Se você tem ombros largos, use decotes em V e evite mangas bufantes.

*Quem tem seios fartos pode apostar em decotes canoa para valorizar os ombros e saias evasê.

*Para disfarçar a barriguinha, use tecidos bem estruturados e abuse de modelos transpassados ou envelope.

Fonte: Eu Total

