Leonardo revela que Zé Felipe largou a escola aos 14 anos “pra ficar atrás de quenga”

O sertanejo disse que a esposa dele tinha que ir todos os dias no colégio por conta das reclamações que faziam do filho deles

Leonardo gravou um vídeo com a nora Virgínia Fonseca, que está esperando um filho de Zé Felipe . O cantor respondeu perguntas dos fãs e uma das questões foi sobre a maior loucura que o filho já fez. Para o sertanejo, o fato de Zé Felipe ter parado de estudar quando tinha apenas 14 anos foi uma doideira.

“Ele ia para o colégio e ficava no banheiro trancado o tempo inteiro. Todo santo dia a Poliana ia ao colégio. Teve um dia que ele falou assim: ‘pai, eu não vou mais no colégio, não quero mais estudar. Ninguém mais no mundo me faz estudar'”, Leonardo relembra.

O cantor falou que não conseguia de jeito nenhum fazer o filho voltar a estudar. Ele teria que arrastar o jovem para a escola e lá ele ainda iria atormentar os colegas de classe. Por isso, o sertanejo convenceu o jovem a entrar no Kumon e fazer ao menos aulas de português e matemática, mas nessa essa tentativa deu certo. Em menos de um mês Zé Felipe largou essas aulas também. Leonardo ainda se lembra do que o filho lhe disse quando parou de ir nas aulas. “Ele falou: ‘Português até que eu sou bom, o que me derroba é a matemática’. Derroba!”, recorda. O sertanejo disse que nessa época o filho ficou em casa sem fazer nada. “Ficou arranhando o violão e atrás de quenga”, diz.

