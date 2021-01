Libertadores: Palmeiras derrota o River Plate e fica muito próximo da final no Maracanã

O Palmeiras deu um passo enorme rumo à final da Libertadores – dia 30 de janeiro, Maracanã. Na noite desta terça-feira, na Argentina, o Alviverde fez uma grande partida e derrotou o River Plate por 3 a 0, gols de Rony, Luiz Adriano e Matías Viña.

Para confirmar o seu lugar na grande decisão, o Palmeiras pode até perder por dois gols de diferença, na próxima terça-feira, dia 12, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.

Caso o River Plate devolva o placar, a vaga será definida nos pênaltis. Triunfo argentino por três – a partir de 4 a 1 – ou mais gols também classifica o time de Buenos Aires.

O primeiro gol do Palmeiras saiu aos 26 minutos do primeiro tempo, com Rony. Logo aos 2 minutos da segunda etapa, Luiz Adriano ampliou.

Aos 14, Carrascal, do River Plate, fez falta violenta em Gabriel Menino e levou o cartão vermelho. Na cobrança, Matías Viña, aos 16 minutos, de cabeça, marcou o terceiro do Alviverde.

A outra semifinal da Libertadores, entre Santos e Boca Juniors, terá início nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio La Bombonera, na Argentina. O confronto de volta está marcado para quarta-feira, dia 13, na Vila Belmiro.

