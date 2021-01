Mãe de Eliza Samudio critica imprensa por caso goleiro Bruno: ‘Bateram muito nela’

Mãe da modelo Eliza Samudio (1985-2010), Sônia Fátima Moura criticou a imprensa pela cobertura do assassinato de sua filha

Mãe da modelo Eliza Samudio (1985-2010), Sônia Fátima Moura criticou a imprensa pela cobertura do assassinato de sua filha em uma reportagem especial do Esporte Espetacular exibido neste domingo (10).

O goleiro Bruno Fernandes foi condenado pelo crime, que ocorreu em 2010. “Eles bateram muito em cima da Eliza”, disse a avó do filho do criminoso.

O esportivo da Globo produziu reportagem sobre os casos de jogadores de futebol que cometeram violência contra a mulher.

Sônia foi procurada para falar de Eliza, que não teve seu corpo encontrado até hoje. A investigação apontou que a jovem de 25 anos foi levada para uma chácara em Minas Gerais, onde foi morta.

A mãe dela criticou a sociedade que se preocupou mais em julgar o comportamento de sua filha do que com o crime butal do qual ela foi vítima.

“Se ela era garota de programa ou o que ela fez com a vida e com o corpo dela, diz respeito a ela, a mais ninguém. Ela não matou ninguém, ela não atentou contra a vida de ninguém. É isso que a sociedade não consegue ver”, defendeu a entrevistada do programa esportivo.

“‘Ah, é maria-chuteira, não sei o que’. E se ela fosse? O que me incomoda muito são os comentários das pessoas a respeito dela. Da população em geral. Os jornalistas hoje estão mais ‘light’, vamos dizer assim. Porque, antigamente, eles bateram muito em cima da Eliza”, relembrou a agricultora, que hoje tem a guarda legal do filho de Eliza com o goleiro Bruno.

Em 2013, o ex-jogador do Flamengo foi condenado a 17 anos e seis meses de cadeia pelo crime de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado.

Entretanto, ele cumpriu metade da pena preso, foi transferido para o regime semi-aberto e atualmente é jogador do Rio Branco.

O Esporte Espetacular também citou o caso do jogador Jean Paulo Fernandes, que na época era goleiro do São Paulo, foi preso e acusado de espancar a mulher, Milena Bemfica, nos Estados Unidos.

A vítima desistiu do processo, e o caso foi arquivado. Hoje, ele joga pelo Atlético de Goiás.

O suposto estupro de uma adolescente de 13 anos por jogadores do Grêmio na Europa, e o caso mais recente, do jogador Robinho, acusado de estupro por uma mulher na Itália, também foram mencionados na atração da Globo.

