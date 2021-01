Mailza e governador Gladson recepcionam deputado Artur Lira em visita ao Acre

Nesta quinta-feira, 7 , a senadora Mailza Gomes, presidente do Progressistas Acre e o governador Gladson Cameli receberam o deputado federal Artur Lira (PP-AL), candidato a presidência da Câmara dos Deputados pelo PP. O parlamentar veio ao estado a convite do governador e foi recepcionado no Aeroporto Internacional de Rio Branco. De lá, seguiram para uma reunião com a bancada federal e lideranças políticas do estado.

Diante dos compromissos firmados com o Acre, a bancada federal e o Progressistas, a senadora Mailza destacou apoiar Lira “Apoio o Lira por que além de Progressista, respeita e valoriza a voz de todos os deputados e certamente vai priorizar as pautas que nosso país precisa para avançar ainda mais. Vamos unificar mais o nosso apoio para ter condições de eleger nosso Progressistas deputado Lira, para presidente da Câmara dos Deputados”, enfatizou a senadora Mailza Gomes.

O deputado Arthur Lira, candidato a presidência da Câmara do Deputados iniciou uma série de viagens pelo país para ouvir deputadas e deputados federais e apresentar os planos de ação na administração da Câmara, caso alcance a vitória na eleição da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022, que ocorrerá no dia 1º de fevereiro.

Acompanharam a visita, o vice-governador Major Rocha (PSL), as deputadas federais Vanda Milani (Solidariedade) e Mara Rocha (PSDB) e o presidente da Aleac, Nicolau Júnior (PP) e comitiva do candidato formados pelos deputados federais Elmar Nascimento, Celso Sabino, André Fufuca, Cajado, Margareth, Hugo Leal, Luizinho, Luiz Tibet e Marcelo Ramos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários