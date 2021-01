Maior parte das doses de Coronavac serão para imunizar indígenas

Após a chegada do primeiro lote da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan para o combate à Covid-19, as mais de 40 mil unidades do imunizante foram distribuídos aos 22 municípios acreanos ainda na terça-feira (19).

Conforme divulgado pelo próprio governador Gladson Cameli, as doses serão distribuídas conforme a proporcionalidade habitacional de cada município. O governo disponibilizará os aviões do Estado para realizar a entrega dos imunizantes, inclusive, o jatinho do próprio chefe do executivo.

Nesta Fase 1, o início da vacinação se dará pelos trabalhadores da saúde, pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas), pessoas maiores de 18 anos com deficiência que estão em Residências Inclusivas (institucionalizadas) e indígenas vivendo em terras indígenas em conformidade com os cenários de disponibilidade da vacina.

De acordo com uma tabela repassada ao ContilNet pela Coordenação do Núcleo de Programa Nacional de Imunizações (NPNI), quase 13 mil indígenas serão contemplados na primeira etapa, sendo ofertadas mais de 25 mil doses.

Em relação aos trabalhadores de saúde, foram distribuídas 12.686 doses. Ao todo, 6.343 profissionais serão vacinados.

Cerca de 488 doses vão ser distribuídas a 244 idosos acima de 60 anos. O ministério da saúde ainda disponibiliza 1.956 doses referentes ao saldo de segurança.

Veja a tabela abaixo quantas doses os municípios vão receber

Indígenas Vivendo em Terras Indígenas

Acrelândia 0

Assis Brasil 1534

Brasiléia 0

Bujari 0

Capixaba 0

Cruzeiro do Sul 699

Epitaciolândia 0

Feijó 4856

Jordão 3486

Mâncio Lima 2292

Manoel Urbano 772

Marechal Thaumaturgo 2698

Plácido de Castro 0

Porto Walter 532

Rio Branco 0

Rodrigues Alves 228

Santa Rosa do Purus 3100

Senador Guiomard 0

Sena Madureira 300

Tarauacá 4418

Xapuri 0

Porto Acre 0

Total das duas doses 24834

Trabalhadores de saúde

Acrelândia 160

Assis Brasil 88

Brasiléia 258

Bujari 50

Capixaba 64

Cruzeiro do Sul 1.866

Epitaciolândia 174

Feijó 282

Jordão 68

Mâncio Lima 236

Manoel Urbano 92

Marechal Thaumaturgo 136

Plácido de Castro

206

Porto Walter 110

Rio Branco 7.136

Rodrigues Alves 260

Santa Rosa do Purus 88

Senador Guiomard 178

Sena Madureira 406

Tarauacá 506

Xapuri 168

Porto Acre 106

Total das duas doses 12638

