Mais de 60 são presos por assistir jogo de futebol em bares durante toque de recolher em Manaus

Agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar prenderam 63 pessoas que estavam em cinco bares clandestinos no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, na noite de quinta-feira (21). A prisão acontece em cumprimento ao decreto do governo do estado que proíbe a circulação de pessoas das 19h às 6h até o dia 31 de janeiro, por causa da pandemia da Covid-19.

Segundo o delegado Torquato Mozer, do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a operação começou após os policiais receberem denúncias informando que, em dia de jogos do campeonato brasileiro, os bares da zona leste funcionavam com as portas fechadas para não chamar a atenção. Durante o horário do toque de recolher, os proprietários vendiam bebidas alcoólicas e permitiam a aglomeração de pessoas no local.

Entre os detidos estão clientes e também os donos dos estabelecimentos. Todos foram levados ao prédio da Delegacia-Geral, no bairro Dom Pedro, por descumprimento de medida sanitária preventiva e crime de desobediência. O crime é passível de multa estipulada por um juiz.

Crise sanitária

O Amazonas enfrenta colapso no sistema de saúde por falta de oxigênio nos hospitais, que estão lotados em meio a um novo surto de Covid. A vacinação contra a doença foi suspensa em Manaus, nesta quinta, após denúncias de “fura-fila” na prioridade. A imunização deve ser retomada nesta sexta-feira. O estado já registra mais de 241 mil casos e 6,7 mil mortes.

