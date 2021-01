Mais de 600 crianças retornam às aulas presenciais em Rio Branco, nesta segunda

Mais de 400 responsáveis decidiram manter as crianças em casa, com ensino remoto

Mais de 600 alunos de pelo menos três escolas particulares em Rio Branco já retornaram às aulas nesta segunda-feira (25) para início do ano letivo de 2021.

A informação foi confirmada pelo Sindicato das Escolas Particulares da Capital.

O retorno de forma híbrida (remota e presencial) obedece o decreto estadual que estabelece algumas regras de adaptação e segurança, por conta da pandemia do coronavírus. Outras instituições devem voltar até o dia 8 de fevereiro.

Pais foram consultados e puderam escolher qual a modalidade era preferível. Mais de 400 responsáveis decidiram manter as crianças em casa, com ensino remoto.

As primeiras semanas serão de organização e adaptação. Somente a partir de fevereiro é que os conteúdos do ano letivo serão repassados.

As salas estão recebendo de 6 a 10 alunos, com o devido distanciamento entre as mesas, alternando os dias que cada grupo participará.

Apenas a regional do Alto Acre, que está na classificação vermelha do nível de risco, não tem permissão para o início.

