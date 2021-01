Mais um plano de fuga é frustrado por policiais penais em presídio de Rio Branco

Durante revista de rotina, policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) frustraram mais um plano de fuga nesta sexta-feira, 8. Se concretizado, nove presos fugiriam da Unidade de Recolhimento Provisório do complexo Penitenciário de Rio Branco.

De acordo com a equipe de plantão, por volta das 11h, momento em que os policiais penais procediam com verificação de estrutura, o início de um buraco buraco foi encontrado na parede da cela 10 do pavilhão E. Pelo buraco os presos teriam acesso à área externa do pavilhão. Também foram encontrados nove pedaços de ferro e uma faca artesanal.

Diante dos fatos, os detentos foram conduzidos ao isolamento preventivo e um procedimento administrativo será aberto para apurar os fatos e a falta cometida por eles.

