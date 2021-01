Manaus bate novo recorde de internações por Covid-19 desde o início da pandemia

Manaus bateu o recorde de internações diárias por Covid-19 neste domingo (3). Foram 159 novas hospitalizações, número mais alto registrado no estado desde o início da pandemia, mesmo com o colapso na rede de saúde, vivido entre abril e maio de 2020.

No interior do Amazonas foram mais quatro hospitalizações neste domingo, alcançando o número de 163 em todo o estado – o segundo maior registro desde o dia 4 de maio do ano passado.

Segundo o boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde neste domingo, o número de mortes subiu para 5.345, com mais 20 óbitos provocados pela doença. Do total, 18 mortes ocorreram nas últimas 24 horas e dois falecimentos foram registrados em dias anteriores, mas confirmados agora.

Foram registrados 546 novos casos, elevando para 202.413 o número de infectados em todo o Amazonas.

De acordo com o boletim, há 963 pacientes internados, sendo 591 em leitos (195 na rede privada e 396 na rede pública), 341 em UTI (128 na rede privada e 213 na rede pública) e 31 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

O boletim diário da Fundação de Vigilância em Saúde é atualizado diariamente com as informações disponibilizadas pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados. Ao todo, 27 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do último relatório.

Casos confirmados

Dos 202.413 casos confirmados no Amazonas até este domingo (03/01), 83.186 são de Manaus (41,10%) e 119.227 do interior do estado (58,90%).

Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados: Coari (8.351); Parintins (7.265); São Gabriel da Cachoeira (5.029); Tefé (5.023); Humaitá (4.730); Manacapuru (4.602); Presidente Figueiredo (3.933); Lábrea (3.855); Carauari (3.763); Iranduba (3.335); Barcelos (3.024); Itacoatiara (2.917); Eirunepé (2.741); Ipixuna (2.730); Santa Isabel do Rio Negro (2.359); Maués (2.327); Careiro (2.266); Rio Preto da Eva (2.137); São Paulo de Olivença (2.133); Tabatinga (2.110); Boca do Acre (2.057); Benjamin Constant (1.818); Manicoré (1.695); Itapiranga (1.668); Autazes (1.651); Nova Olinda do Norte (1.650); Atalaia do Norte (1.635); Pauini (1.569); Barreirinha (1.508); Alvarães (1.454); Urucurituba (1.439); Santo Antônio do Içá (1.352); Tapauá (1.333); Anori (1.321); Anamã (1.222); Fonte Boa (1.206); Maraã (1.185); Novo Airão (1.170); Beruri (1.118); Uarini (1.085); Envira (1.039); Amaturá (1.035); Guajará (998); Nhamundá (971); Borba (964); Urucará (948); Novo Aripuanã (881); Silves (807); Canutama (796); Manaquiri (758); São Sebastião do Uatumã (742); Tonantins (716); Jutaí (614); Itamarati (608); Boa Vista do Ramos (602); Japurá (594); Juruá (578); Apuí (519); Careiro da Várzea (458); Codajás (419) e Caapiranga (414).

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 3.427 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.918.

A lista inclui Manacapuru (173); Parintins (163); Coari (138); Tefé (106); Itacoatiara (98); Tabatinga (88); Humaitá (84); Iranduba (60); São Gabriel da Cachoeira (59); Maués (49); Benjamin Constant (46); Lábrea (46); Presidente Figueiredo (42); Autazes (40); Manicoré (36); São Paulo de Olivença (32); Nova Olinda do Norte (30); Santo Antônio do Içá (29); Barcelos (28); Barreirinha (27); Borba (26); Alvarães (25); Careiro (25); Rio Preto da Eva (24); Carauari (23); Manaquiri (23); Fonte Boa (22); Santa Isabel do Rio Negro (22); Anori (21); Tonantins (21); Boca do Acre (18); Jutaí (17); Nhamundá (17); Guajará (16); Urucará (16); Itapiranga (15); Beruri (14); Novo Aripuanã (14); Uarini (14); Eirunepé (12); Ipixuna (12); Novo Airão (12); Urucurituba (11); Amaturá (10); Codajás (10); Pauini (10); Tapauá (10); Caapiranga (9); Apuí (8); Juruá (8); São Sebastião do Uatumã (8); Silves (8); Boa Vista do Ramos (7); Itamarati (7); Maraã (7); Canutama (6); Careiro da Várzea (6); Atalaia do Norte (5); Envira (2); Japurá (2) e Anamã (1).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários