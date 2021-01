Márcio Bittar se reúne com Bolsonaro para retomar pautas de interesse nacional

Após as férias de final e início de ano, o senador Márcio Bittar (MDB) retorna às agendas políticas do seu mandato. Nesta quarta-feira (27), ele se reuniu em Brasília com o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) para “retomarmos as pautas importantes para o Brasil e para o Acre em um ano desafiador”.

Entre os assuntos tratados está a criação do programa social Renda Brasil, que deve substituir o Bolsa Família já em 2021. A ideia é dar aos brasileiros mais pobres garantia mínima de renda, sobretudo em meio à pandemia de Covid-19 e às incertezas quanto à retomada do Auxílio Emergencial.

O programa saiu de pauta perante a opinião pública por volta de outubro após seguidos impasses sobre sua fonte de financiamento. “De onde você tira [o dinheiro] tem problema”, reclamou o senador, na época.

Bittar é relator do Orçamento Geral da União de 2021 e por isso circula em meio à equipe econômica do governo. Ele volta ao Senado no início de fevereiro para as primeiras sessões do ano e deve dar continuidade à extensa agenda de reuniões para chegar a um consenso sobre o Renda Brasil.

