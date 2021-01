Marta anuncia que irá casar com Toni Deion, sua companheira

As duas atletas, que jogam no Orlando Pride, dos EUA, postaram fotos revelando o casamento nas redes sociais

A craque brasileira Marta anunciou nesta segunda-feira que irá casar com a sua companheira, Toni Deion, também jogadora. O casal revelou, cada uma em sua rede social, a novidade em uma postagem com um “álbum” de fotos das duas juntas. Elas, que atuam juntas no Orlando Pride, da Flórida, haviam assumido a relação publicamente no ínicio de 2019.

LEIA MAIS NO ISTO É, CLIQUE AQUI

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários