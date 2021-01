Mazinho Serafim demite fiel escudeiro, Milton Pinheiro, que se recupera da covid-19

O motivo da demissão do fiel escudeiro seria para acomodar os ex petista “Choquito”

Parece que não é só a “guilhotina” do governo que vem funcionando nesse ano. “A guilhotina do atual prefeito também já vem funcionando há algum tempo, só que com um detalhe, ela vem acompanhada de ingratidão”.

Essa foi a frase dita por uma fonte de dentro da Casa do Seringueiro ao Portal YacoNews. Segundo a fonte, o ex-ecretário de Desenvolvimento Rural, Milton Pinheiro, estaria no “olho da Rua”.

“Depois de ter passado 19 dias internado e 12 no oxigênio de 15 litros no INTO em Rio Branco, quando chegou recebeu uma notícia de seu impiedoso chefe Mazinho Serafim” disse a fonte.

O motivo da demissão do fiel escudeiro seria para acomodar os ex petista “Choquito”, que seria uma indicação do agora vereador Gilberto Diniz.

“Quando vejo as pessoas criticando o governo por exonerar aliados do prefeito, me pergunto: “E os aliados de primeira hora do prefeito que estão sendo abandonados?”, comenta.

Milton Pinheiro tem sido fiel escudeiro do prefeito Mazinho Serafim há muito tempo.

“Enquanto criticam Gladson, Mazinho está abandonando um pai de família que ajudou no projeto desde o começo e que está enfrentando as sequelas de um vírus traiçoeiro, que aliás pode ter sido, em tese, contraído no dia da festa da vitória”, finalizou.

