MC Mirella aparece peladona e deixa fãs boquiabertos: “deliciosa”

MC Mirella sempre deixa os seguidores atiçados nas redes sociais e, no inicio desta semana, elevou a temperatura ao divulgar uma foto completamente pelada.

Na ocasião, o clique da funkeira ultrapassou a marca de um milhão de likes.

“360 00h em todas plataformas digitais”, escreveu ela na legenda da publicação.

“Esquece o dynhoooooo eu te faço feliz!”, brincou a ex-peoa, Gabi Prado.

“Minha nossa, eu não aguento com tanta beleza”, falou a segunda pessoa.

“Pensem em uma mulher linda..ave maria…queria ter pelo menos um por cento dessa beleza”, argumentou o último indivíduo.

Vale lembrar que, assim que saiu da décima segunda edição de A Fazenda, a gata afirmou que ficou chateada com Biel.

“Ai, nem me fala. Fiquei chateada depois de ver que ele me defendia muito e falava super bem de mim! É que quando saí, foi tanta informação errada que me falaram, que agi pelo momento. (…) Fiquei super mal das colocações. Mas acho que ainda dá pra tudo se resolver”, disse Mirella.

Confira:

