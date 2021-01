Menino de 11 anos morre vítima de infarto enquanto brincava com os primos

Arthur Valentim, de 11 anos, faleceu nessa segunda-feira (11) vítima de um infarto na cidade de Luís Correia, litoral do Piauí. O avô do menino Carlitus Machado, secretário de administração da cidade, disse que o neto tinha sobrepeso, mas era uma criança ativa e não tinha problemas de saúde. Arthur brincava com primos no sítio do avô materno quando passou mal e faleceu.