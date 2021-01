Mesmo com abstenção recorde, reforço nos ônibus é mantido para 2ª dia de prova do Enem

Serão 47 carros a mais para todas as linhas de transporte coletivo da capital acreana

A Superintendência de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) resolveu manter o reforço nos ônibus para o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (24), mesmo após abstenção de mais da metade dos inscritos no primeiro teste.

Serão 47 carros a mais para todas as linhas do transporte coletivo da capital acreana, mais alguns veículos extras em caso de necessidade.

A primeira fase do exame aconteceu no domingo passado (17). Dos 40.674 candidatos no Acre pela modalidade de prova impressa, apenas 19.721 compareceram. Outros 20.953 não foram.

Essa é a maior abstenção já registrada. O motivo é a pandemia de coronavírus, que já infectou 45 mil acreanos, matando mais de 840 deles.

Os portões abrem às 9h30, no horário do Acre, e fecham às 11 horas. As provas começam às 11h30 em ponto.

Desta vez, os candidatos responderão 90 questões de ciência da natureza e suas tecnologias, que compreende conteúdos de Química, Física e Biologia, e de matemática e suas tecnologias.

A partir das 13h30, os inscritos podem deixar a sala, mas sem o caderno de questões. O tempo nesta segunda etapa é meia hora menor, com encerramento às 16h30.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários