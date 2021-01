Ministério do Meio Ambiente libera recursos para educação ambiental no Acre

O Ministério do Meio Ambiente liberou mais de R$ 1,7 milhão para projetos de educação ambiental no Acre e no interior de São Paulo. A ideia é capacitar técnicos e gestores municipais em legislação ambiental a fim de fortalecer o cumprimento das normas e melhorar o atendimento e orientação aos produtores rurais.

“O projeto contribuirá para o desenvolvimento econômico das comunidades rurais do estado, que dependem de recursos e serviços florestais para gerar emprego e renda na região”, informou o ministério em conteúdo à imprensa.

Serão beneficiadas direta e indiretamente, no Acre em Santos, mais de 1,2 milhão de pessoas. O governo federal ainda não informou a data de início das ações.

*Com informações do Ministério do Meio Ambiente

