Missão Lucy: Nasa lança nova missão espacial este ano

Programada para lançamento em outubro de 2021, a missão Lucy da NASA será a primeira missão espacial a estudar os asteróides de Tróia, blocos de construção remanescentes dos planetas externos do sistema solar orbitando o Sol à distância de Júpiter.

A missão leva o nome do ancestral humano fossilizado (chamado de “Lucy” por seus descobridores), cujo esqueleto forneceu uma visão única sobre a evolução da humanidade. Da mesma forma, a missão Lucy irá revolucionar nosso conhecimento das origens planetárias e a formação de nosso sistema solar. A impressão deste artista mostra cavalos de Tróia Jovian, com base em dados de um estudo de 2012 do Wide-field Infrared Explorer da NASA, ou WISE.

Os cavalos de Tróia Jovian – asteróides que envolvem o Sol na mesma órbita de Júpiter – são uniformemente escuros com um toque de cor vinho e têm superfícies mate que refletem pouca luz solar. Os resultados são ilustrados no conceito deste artista, mostrando os pacotes de Trojans à frente e atrás em órbita com Júpiter. As observações do WISE também confirmaram a suspeita anterior de que há mais asteróides no maço de Trojans da frente (vistos à distância) do que no grupo à direita.

Image credit: NASA/JPL-Caltech

