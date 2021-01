Monitorado, conhecido por “Caveirinha”, é morto durante operação policial na Baixada

O monitorado por tornozeleira eletrônica Severino Ricardo de Lima, de 37 anos, vulgo Caveirinha, foi morto a tiro na tarde desta quarta-feira (6), na Travessa São Pedro, no bairro Bahia Nova, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

O tenente Karllos e a major Alexandra informaram que Severino estava no interior da residência sozinho, quando agentes da ROTAM foram conferir uma denúncia de que na casa do homem havia alguns fuzis guardados.

Ao chegar no local, os agentes viram várias pessoas correndo e depois entraram na casa, onde encontraram o monitorado com uma arma em punho. Severino teria apontado a arma contra os agentes e tentado atirar, mas um dos agentes reagiu efetuando um disparo contra o peito do monitorado.

Os policiais pediram apoio das Guarnições do Giro, BOPE, Helicóptero e militares do 1° Batalhão para isolar a área e distanciar populares e a imprensa. Ainda no local foram encontradas duas armas de fogo, muita munição e drogas, segundo um dos oficiais que atendeu a imprensa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado e atestou o óbito de Severino. O corpo de Severino foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Outra versão do ocorrido

Populares disseram à imprensa outra versão do ocorrido. O monitorado, dois adolescentes e outro adulto estavam na casa quando policiais invadiram o local e espancaram o grupo.

Os menores e o adulto foram liberados minutos depois após a mãe de um dos adolescentes chegar no local para buscar o filho, mas Severino seguiu na casa sozinho com os policiais. Populares disseram que pouco tempo depois ouviram o barulho de um disparo de arma de fogo e os agentes já saíram do local isolando a área.

Os populares disseram ainda que na casa não havia droga, armas, nem munição.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários