Moradora cobra Mazinho sobre esgoto na porta de casa e cutuca funcionários

Uma moradora do bairro Monsenhor Távora, identificada por Fátima, divulgou um vídeo nas redes sociais cobrando providencias da prefeitura municipal de Sena Madureira sobre um esgoto a céu aberto que fica atrás de sua residência.

Segundo a mulher, a mais prejudicada com a situação é ela mesmo, inclusive, destacou que pode pegar inúmeras doenças por conta do lixo que vem, inclusive, do Hospital João Câncio Fernandes. “Aqui sai tudo o que não presta”, reclamou.

A moradora frisou que na campanha eleitoral o prefeito Mazinho Serafim (MDB) determinou que sua equipe de obras fosse até sua residência, mas lembrou que até o momento ninguém da prefeitura apareceu no local. “Não pisou aqui ninguém, é culpa dos irresponsáveis que só servem pra receber o salário”, desabafou.

Fátima encerrou dizendo que os responsáveis pela limpeza da prefeitura vivem mentindo para o prefeito sobre as devidas providências. “Eles dizem que vieram aqui, mas só os urubus aparecem aqui todos os dias”, encerrou.

Veja o vídeo:

