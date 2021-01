Morre a empresária acreana Maria Luíza Abrahão Felício, de 85 anos, na UTI em SP

Morreu nesta quarta-feira (20) a empresária acreana e socialite Maria Luíza Abrahão Felício, de 85 anos.

Depois de ser contaminada pela dengue e ficar internada, ela saiu de Rio Branco em UTI aérea para São Paulo, onde faleceu.

De acordo com informações repassadas à reportagem do ContilNet, uma pneumonia agravou o seu estado de saúde e fez com que não resistisse.

Ela é mãe da também empresária Síglia Abrahão, proprietária da Malharia Ponto Sem Nó.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários